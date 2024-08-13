Жители Башкортостана могут принять участие в конкурсе «Рахмат, Башкортостан!»

Жители Башкортостана могут стать участниками конкурса «Рахмат, Башкортостан!».

Давайте вместе скажем «Спасибо» позитивным изменениям родного Башкортостана, победам и успехам земляков, достижениям в различных сферах! Регина Кадырова, представитель Организационного комитета акции «Рахмат-2024»

Для того, чтобы стать участником конкурса, следует прислать свою историю о том, что вас особенно радует в Башкирии (новые места отдыха, полезные проекты и т.п.) Присылать информацию необходимо в раздел «Предложить новость» группы «Алга, патриот» ВКонтакте по ссылке.

Пост должен быть написан грамотно с приложением фото- и видеоматериалов. Кроме того, важно указать название города/района. Каждую неделю организаторы проекта будут определять победителей в двух номинациях:

публикация с наибольшим количеством лайков (при подсчете будут исключены реакции ботов);

публикации, определенные рандомайзером.