Жители Башкортостана могут принять участие в конкурсе «Рахмат, Башкортостан!»

Жители Башкортостана могут стать участниками конкурса «Рахмат, Башкортостан!».
Для того, чтобы стать участником конкурса, следует прислать свою историю о том, что вас особенно радует в Башкирии (новые места отдыха, полезные проекты и т.п.) Присылать информацию необходимо в раздел «Предложить новость» группы «Алга, патриот» ВКонтакте по ссылке.
Пост должен быть написан грамотно с приложением фото- и видеоматериалов. Кроме того, важно указать название города/района. Каждую неделю организаторы проекта будут определять победителей в двух номинациях:
Накануне состоялся первый розыгрыш, в ходе которого победители получили подарочные сертификаты на маркетплейсы. Еженедельно будет разыгрываться множество крутых призов: сертификаты, телефоны, роботы-пылесосы и многое другое.