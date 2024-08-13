В Уфе ревность привела 20-летнего парня на скамью подсудимых

Житель Уфы предстанет перед судом по статье о покушении на убийство, информирует прокуратура Башкирии.
По версии следствия, в июле этого года 20-летний молодой человек узнал о том, что его девушка поцеловала одноклассника на выпускном. Через несколько дней ревнивец приехал в уфимский «Арт-квадрат» с ножом, выследил своего 18-летнего соперника, напал на него со спины, дважды ударил ножом и сбежал.
Потерпевшему причинен тяжкий вред. Врачи оказали юноше своевременную первую помощь. Но обвиняемый свою вину не признает. Уголовное дело направлено в районный суд Уфы для рассмотрения по существу.