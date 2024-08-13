В Уфе будут действовать ограничения для любителей электросамокатов

Администрация башкирской столицы и действующий в Уфе оператор кикшеринга подписали соглашение. Согласно документу, обе стороны будут участвовать в развитии инфраструктуры и реализации проектов по профилактике нарушений.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, уже определены зоны запрета движения, а также зоны ограничения скорости. В этих местах электросамокаты будут автоматически снижать скорость либо останавливаться совсем.

Известно, что такие нововведения будут действовать на улице Ленина и проспекте Октября. А на улице Ахметова скорость движения этого транспортного средства будет снижена до 10 км/ч. В мэрии уточнили, что ограничения будут срабатывать автоматически, участие пользователей не требуется.