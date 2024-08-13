Информация об отправке женщин из Башкирии на донорство в Курск оказалась фейком

Дезинформация и множество фейков сегодня используются как инструмент манипуляции массовым сознанием. Особенную активность на информационном поле проявляет противник в условиях проведения спецоперации, пишет первый заместитель Руководителя Администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Азат Бадранов в своих соцсетях.

Он отмечает, что в настоящее время в сети агрессивно распространяется якобы указ Главы региона, в котором говорится о принудительной отправке женщин из нашей республики в Курскую область для донорства.

Азат Бадранов официально опроверг эту информацию, и заявил, что это «откровенная ложь и провокация» ради разобщения единства общества и дискредитации СВО.

Также чиновник поделился рекомендациями о том, как не стать жертвой аферистов: доверять только проверенным и официальным источникам информации и анализировать любую информацию.