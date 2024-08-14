В Башкирии более 100 человек стали участниками проекта «Рекрут»

Программа «Рекрут», которую инициировал ДОСААФ Башкирии и поддержал Глава региона Радий Хабиров, показала первые результаты. По ее условиям, каждый активный житель республики, который привлечет добровольца на службу по контракту от Башкирии, получает 50 тысяч рублей.
Для того, чтобы стать участником программы, необходимо месте с добровольцем обратиться в ближайшее отделение ДОСААФ для оформления документов, а затем в военкомат. Как только контрактник пройдет медкомиссию и отправится на место несения службы, активист получит выплату.
По всем интересующим вопросам о проекте «Рекрут» можно обратиться в Ситуационный центр Башкирии по телефонам: 122 или +7(347)218-19-19.
Напомним, Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплаты контрактникам в размере 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Фото: ДОСААФ Башкортостана