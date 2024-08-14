В Башкирии более 100 человек стали участниками проекта «Рекрут»

За неделю мы подписали более ста контрактов. Как мы и предполагали, акция оказалась очень востребованной среди активных жителей республики. К нам поступает много обращений и предложений. Волонтеры, которые сами по состоянию здоровья или в силу возраста не могут поехать на СВО, вносят свой вклад в дело Победы, ведя агитационно-разъяснительную работу. Они много ездят по республике, рассказывая про преимущества контрактной службы, причем полностью за свой счет и в личное время. Новая мера поддержки позволит повысить качество и эффективность их работы.

Игорь Нурмухаметов, председатель ДОСААФ Башкирии