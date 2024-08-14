В Башкирии более 100 человек стали участниками проекта «Рекрут»

Программа «Рекрут», которую инициировал ДОСААФ Башкирии и поддержал Глава региона Радий Хабиров, показала первые результаты. По ее условиям, каждый активный житель республики, который привлечет добровольца на службу по контракту от Башкирии, получает 50 тысяч рублей.   

Фото №1 - В Башкирии более 100 человек стали участниками проекта «Рекрут»

За неделю мы подписали более ста контрактов. Как мы и предполагали, акция оказалась очень востребованной среди активных жителей республики. К нам поступает много обращений и предложений. Волонтеры, которые сами по состоянию здоровья или в силу возраста не могут поехать на СВО, вносят свой вклад в дело Победы, ведя агитационно-разъяснительную работу. Они много ездят по республике, рассказывая про преимущества контрактной службы, причем полностью за свой счет и в личное время. Новая мера поддержки позволит повысить качество и эффективность их работы. 

Игорь Нурмухаметов, председатель ДОСААФ Башкирии

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо месте с добровольцем обратиться в ближайшее отделение ДОСААФ для оформления документов, а затем в военкомат. Как только контрактник пройдет медкомиссию и отправится на место несения службы, активист получит выплату.

По всем интересующим вопросам о проекте «Рекрут» можно обратиться в Ситуационный центр Башкирии по телефонам: 122 или +7(347)218-19-19.

Напомним, Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплаты контрактникам в размере 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Фото: ДОСААФ Башкортостана

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