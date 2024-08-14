Из Уфы в зону СВО отправился 130-й гумконвой

130-й гуманитарный конвой отправился в зону проведения специальной военной операции. 20 фур, 1 трал и 10 машин сопровождения, по поручению Радия Хабирова и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Якушева, везут на передовую вещи первой необходимости, стройматериалы, технику, письма и посылки от родственников. Адресная помощь предназначена мобилизованным и добровольцам, а также пострадавшим жителям Курской области.

Плюшевый тигр Семён приносит удачу водителю с первой поездки. Доставлять грузы на СВО в составе гуманитарного конвоя Вячеслав начал с октября 2022 года. И сколько раз преодолевал тысячи километров — уже не считает.

Свою 77-ю гуманитарную поездку в зону специальной военной операции совершает и Вячеслав Васильевич. В составе колонны — 32 единицы техники и 64 человека. Они везут на передовую пиломатериалы, мобильные бани, рации, генераторы, масксети, запчасти для автомобилей, одежду, средства личной гигиены, воду, продукты питания, медицинское оборудование и медикаменты и, конечно, посылки от родственников. Адресная помощь предназначена не только мобилизованным и добровольцам на СВО, но и пострадавшим в Курской области.

Большое количество представителей «Единой России» и «Молодой гвардии» работают в Курске. Конечно, мы получаем обратную связь, что необходимо. Те автомобили, которые уходят сегодня из Башкортостана, как раз отвечают потребностям. Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе

Я сразу сказал, что мы готовы принять детей, мы готовы принять семьи. Мы для этого всегда найдём возможности. Это 130-й конвой, примерно раз в неделю на СВО уходит такой большой конвой. Это не пять машин, это большие фуры, которые наполнены всем, чем нужно. Соответственно, к этому конвою будем цеплять то, что необходимо Курску. Радий Хабиров

В составе груза и 32 автомобиля, среди которых техника высокой проходимости, а также мотоциклы, пара квадроциклов и багги. Помощь оказывают со всех сторон, в том числе представители бизнеса.