Из Уфы в зону СВО отправился 130-й гумконвой

130-й гуманитарный конвой отправился в зону проведения специальной военной операции. 20 фур, 1 трал и 10 машин сопровождения, по поручению Радия Хабирова и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Якушева, везут на передовую вещи первой необходимости, стройматериалы, технику, письма и посылки от родственников. Адресная помощь предназначена мобилизованным и добровольцам, а также пострадавшим жителям Курской области.
Плюшевый тигр Семён приносит удачу водителю с первой поездки. Доставлять грузы на СВО в составе гуманитарного конвоя Вячеслав начал с октября 2022 года. И сколько раз преодолевал тысячи километров — уже не считает.
Свою 77-ю гуманитарную поездку в зону специальной военной операции совершает и Вячеслав Васильевич. В составе колонны — 32 единицы техники и 64 человека. Они везут на передовую пиломатериалы, мобильные бани, рации, генераторы, масксети, запчасти для автомобилей, одежду, средства личной гигиены, воду, продукты питания, медицинское оборудование и медикаменты и, конечно, посылки от родственников. Адресная помощь предназначена не только мобилизованным и добровольцам на СВО, но и пострадавшим в Курской области.
В составе груза и 32 автомобиля, среди которых техника высокой проходимости, а также мотоциклы, пара квадроциклов и багги. Помощь оказывают со всех сторон, в том числе представители бизнеса.
Гумпомощь бойцам на СВО собирают во всех муниципалитетах Башкортостана. Плетут масксети, шьют одежду, заливают свечи, дети пишут бойцам письма с поддержкой. Народ Башкортостана сплочен, обеспечивая крепкий тыл. И очередной, 130-й гуманитарный конвой — тому подтверждение.