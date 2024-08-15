Уровень воды в реках Башкирии продолжает расти

Госкомитет
Башкирии по чрезвычайным ситуациям представил актуальную информацию по
прохождению дождевого паводка.
По данным ведомства, максимальный подъем уровня
воды за минувшие сутки зафиксирован:
- на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района + 53 см, текущий
уровень – 253 см, выход реки на пойму – при 357 см;
- на реке Уфе в деревне Яман-Порт Нуримановского района + 42 см, текущий уровень –
234 см, выход реки на пойму – при 772 см;
- на реке Белой в деревне Кутаново Бурзянского района +36 см, текущий уровень – 141
см, выход реки на пойму – при 271 см;
- на реке Уфе в селе Красный Ключ Нуримановского района +33 см, текущий уровень –
233 см, выход реки на пойму – при 637 см.
Мониторинг
водохранилищ региона ведется круглосуточно, отметили в ведомстве.
Фото:
госкомитет РБ по ЧС