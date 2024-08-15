Уровень воды в реках Башкирии продолжает расти

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям представил актуальную информацию по прохождению дождевого паводка.

Фото №1 - Уровень воды в реках Башкирии продолжает расти

По данным ведомства, максимальный подъем уровня воды за минувшие сутки зафиксирован:

  • на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района + 53 см, текущий уровень – 253 см, выход реки на пойму – при 357 см;
  • на реке Уфе в деревне Яман-Порт Нуримановского района + 42 см, текущий уровень – 234 см, выход реки на пойму – при 772 см;
  • на реке Белой в деревне Кутаново Бурзянского района +36 см, текущий уровень – 141 см, выход реки на пойму – при 271 см;
  • на реке Уфе в селе Красный Ключ Нуримановского района +33 см, текущий уровень – 233 см, выход реки на пойму – при 637 см.

Мониторинг водохранилищ региона ведется круглосуточно, отметили в ведомстве.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

уфавсердце
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии