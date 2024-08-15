Военно-следственный отдел по Уфимскому гарнизону переехал в новое здание

В торжественной церемонии передачи ключей участвовал Радий Хабиров. До нынешнего времени офицеры работали в старом здании медпункта 1910 года постройки. С просьбой предоставить новое выступил руководитель военного следственного управления по Центральному военному округу Радик Гараев.
Республика изыскала возможность провести реконструкцию и выделить объект по адресу улица Аксакова, дом 14/1. Здание почти вдвое больше по площади, чем прежнее, и отвечает современным требованиям для работы подразделений Следственного комитета России. В нем 12 кабинетов для сотрудников и руководящего состава.
Военные следователи Уфимского гарнизона занимаются расследованием преступлений, совершенных на территории республики военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил. Приоритетными направлениями являются борьба с коррупцией в армии, пресечение преступлений против военной службы, оказание помощи в восстановлении прав участников СВО и членов их семей.