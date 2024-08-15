Военно-следственный отдел по Уфимскому гарнизону переехал в новое здание

В торжественной церемонии передачи ключей участвовал Радий Хабиров. До нынешнего времени офицеры работали в старом здании медпункта 1910 года постройки. С просьбой предоставить новое выступил руководитель военного следственного управления по Центральному военному округу Радик Гараев.

Республика изыскала возможность провести реконструкцию и выделить объект по адресу улица Аксакова, дом 14/1. Здание почти вдвое больше по площади, чем прежнее, и отвечает современным требованиям для работы подразделений Следственного комитета России. В нем 12 кабинетов для сотрудников и руководящего состава.

Ваша работа – внешне невидимая, но имеет огромное значение для укрепления обороноспособности и крепости наших Вооружённых Сил. Это непростая, тяжёлая и высокоинтеллектуальная работа. Сегодня действительно приятное событие, и мы с удовольствием передаём ключи от нового здания, чтобы вы могли выполнять свои задачи в комфортных условиях. Желаю успехов, честной и достойной службы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Военные следователи Уфимского гарнизона занимаются расследованием преступлений, совершенных на территории республики военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил. Приоритетными направлениями являются борьба с коррупцией в армии, пресечение преступлений против военной службы, оказание помощи в восстановлении прав участников СВО и членов их семей.

Военные следователи выполняют поставленные задачи и на передовой, и в тылу на территории Центрального военного округа. Вместе с правоохранительными органами и другими силовыми структурами мы держим нашу обороноспособность на должном уровне. Специалисты Уфимского гарнизона – одни из лучших в военном округе. Они расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления, занимаются следственной работой, а также оказывают помощь и поддержку участникам СВО и их семьям вместе с другими органами. Только совместная работа поможет выполнить все поставленные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задачи, только вместе мы победим. Новое здание поможет нашим следователям качественнее и достойнее выполнять свою работу.

Радик Гараев, руководитель военного Следственного управления СК РФ по Центральному военному округу
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Уфимская волна