Военно-следственный отдел по Уфимскому гарнизону переехал в новое здание

Военные следователи выполняют поставленные задачи и на передовой, и в тылу на территории Центрального военного округа. Вместе с правоохранительными органами и другими силовыми структурами мы держим нашу обороноспособность на должном уровне. Специалисты Уфимского гарнизона – одни из лучших в военном округе. Они расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления, занимаются следственной работой, а также оказывают помощь и поддержку участникам СВО и их семьям вместе с другими органами. Только совместная работа поможет выполнить все поставленные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задачи, только вместе мы победим. Новое здание поможет нашим следователям качественнее и достойнее выполнять свою работу.

Радик Гараев, руководитель военного Следственного управления СК РФ по Центральному военному округу