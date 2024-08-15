В Хайбуллинском районе завершают капремонт спортзала сельской школы

В селе Бурибай Хайбуллинского района завершается капремонт спортзала местной школы. Для этого из муниципального бюджета выделили почти 2,5 миллиона рублей и 671 тысячу – из республиканского и федерального.

В ближайшие дни заменят сантехнику и установят бойлерное оборудование, а также ожидается поставка нового спортивного инвентаря и технического оснащения для кабинета тренера. В целом в школе завершается и косметический ремонт.

А в рамках реализации национального проекта «Образование» – «Цифровая образовательная среда» в этом году бурибаевская школа получила еще два интерактивных комплекса, которые позволят педагогам получить неограниченный доступ к информационным образовательным ресурсам. Всего в школе пять подобных систем.