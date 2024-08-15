В Учалинском районе господдержка помогает развивать придорожный сервис

В Учалинском районе построили два торговых объекта и автомойку, которые расположены у дорог общего пользования. Планируют возвести еще несколько точек, заправок, станций техобслуживания и автомоечных комплексов. Съемочная группа телеканала БСТ узнала, как работают придорожные объекты, и оценила качество их услуг.

Алия Куватова здесь частая гостья. Пока муж моет машину, жена ждет его в пиццерии. Приходит с детьми. Тут для малышей специальное меню и уголок для игр. Маленькая пиццерия в двух шагах от автомойки и станции технического обслуживания машин. Кафе открылось год назад и пользуется популярностью. По словам местных, тут вкусная еда и хороший уровень сервиса.

Уютная обстановка и мягкое освещение создают атмосферу итальянского семейного ресторана. Приятная фоновая музыка и внимательный персонал дополняют общий антураж, делая каждое посещение незабываемым. Открыл пиццерию бизнесмен Ильгам Гайсин.

А начинал предприниматель с автомойки. Затем пристроил автосервис с пунктом замены масел и магазин. И все это на въезде в город. Сегодня у него большой автокомплекс под названием «Чистый город». А рядом выросла целая улица с объектами придорожного сервиса других предпринимателей.

Ильгам Гайсин пользуется всеми инструментами поддержки, которые на сегодняшний день доступны: льготные займы, лизинги на оборудование, муниципальные субсидии. Для развития своего дела финансовую помощь получает и предприниматель Рамиль Динисламов. Изначально он работал с шахтерами. На специализированных машинах возил груз. У него часто ломалась техника, и приходилось ее загонять в СТО. Так пришла идея построить свой бокс для ремонта.