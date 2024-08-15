В Башкирии участники СВО могут обучиться новой профессии

В Башкортостане участники СВО и члены их семей могут бесплатно переобучиться или повысить квалификацию через центр занятости. Для этого им выдаются персональные образовательные сертификаты номиналом до 50 тысяч рублей. Бывший участник спецоперации Андрей Татаринов уже не раз воспользовался такой возможностью и уже имеет два сертификата об окончании дополнительного профобразования. Благодаря программе он устроился на работу.

Андрей Татаринов, бывший участник спецоперации, сейчас делится советами с теми, кто планирует пойти на защиту Родины. Придя с передовой, он прошёл обучение в Башкирском аграрном университете. Сейчас, благодаря допобразованию, работает в администрации Благовещенского района. Там он консультирует бойцов и членов их семей.

В 2023 году Андрей Татаринов получил сертификат о повышении квалификации по направлению «тракторист-машинист». Сейчас переобучается на категорию «С», чтобы самому ездить на передовую и доставлять гумпомощь бойцам.

Супруга Людмила Татаринова тоже получила возможность обучиться. Выбрала специальность «оператор ветеринарной обработки животных». И теперь, получив сертификат, она спокойно может сама следить за здоровьем своих курочек.

В 2024 году в республике возможностью бесплатно обучиться воспользовались более 300 человек, среди них 51 участник СВО, остальные — члены их семей. Наиболее популярные профессии, которые выбирают они, — предпринимательство и бизнес-планирование, охранник, водители различных категорий, а также такие специальности, как кадровое производство, бухгалтер, пекарь. В этом году планируется реализовать эту программу с большим количеством учащихся.