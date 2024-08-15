В Уфе представили фильм о защите жизни детей до рождения

Первый полнометражный
художественно-документальный фильм о защите жизни детей до рождения представили
в уфимском кинотеатре «Родина». Башкортостан стал одним из регионов России, в
котором прошел показ фильма «Мамино письмо». Он основан на реальных событиях и
повествует о сложных жизненных обстоятельствах, с которыми сталкиваются
женщины.
«Мне много лет, но я не
сумела стать мамой... к великому сожалению. И это, я считаю, преступление перед
будущим», – такие строчки оставляют женщины друг другу в рамках акции
#ПисьмоБудущейМаме. Долгожданную и важную фразу «вы беременны» мечтает услышать
почти каждая. Однако по многим причинам этого не происходит.
Я
пишу, что, возможно, будущая мама немного напугана, может быть, она нуждается в
поддержке. Но очень хочу пожелать ей, чтобы она знала, что ребенок – это счастье,
это радость, и что даже если есть какие-то трудности, но несмотря ни на что,
она уже наверняка бесконечно сильно любит своего ребенка.Ирина Абсаттарова
Мысли о будущем, ранняя
или, наоборот, поздняя беременность, финансовое положение и восходящая карьера –
то, на что опирается будущая мама, принимая решение вынашивать ребенка.
Проблему выбора осветил в своем фильме Борис Корчевников.
Художественный
фильм минует голову, попадает прямо в сердце – там совсем другие инструменты.
Мы соединили художественный и документальный. В итоге здесь есть огромная игровая
часть, а есть документальные истории подлинных героев, женщин и мужчин, которые
это совершили и потом не знали, чем заштопать эту черную дыру в своем сердце. Я
встречал десятки, если не сотни лично в своей жизни.Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», российский телеведущий и продюсер
В закрытом показе
приняли участие представители сферы здравоохранения, духовенства, спортивной
отрасли, правительства и общественных движений. Как в самом фильме, так и на
мероприятии врачи придерживаются единого мнения: необходимо сдать анализы и
посетить психолога, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, как прерывание
беременности.
В
ситуации так называемого «репродуктивного выбора», когда женщина беременна и
она колеблется, то ли вынашивать, то ли прерывать беременность, конечно, мы как
специалисты, рекомендуем сохранить беременность. Потому что даже один
выполненный аборт может, к сожалению, обернуться такими последствиями как
бесплодие.Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача Республиканского клинического перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог
«Мамино письмо»
рассказывает о сложном выборе, перед которым стоят мать и дочь. Если одна из
будущих мам задумывается о проблемах, связанных с поздним возрастом для родов,
то другая – о том, что жизнь только начинается.
Исходя
из своего опыта, конечно, рождение детей мне дополнительный плюс к карьере
дало, и я исхожу из того, что рождение ребенка раскрывает женщину. Сам факт очень
ценный и важный в жизни женщины, здесь, конечно, женщина с полной серьезностью
должна в этот момент все продумать и принимать решение.Тамара Тансыккужина, российская шашистка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по международным шашкам
В фильме в основном
поднимаются вопросы морали и религии. Гостями показа стали священнослужители –
церковь придерживается единого мнения на тему абортов.
Церковь
всегда призывает сохранить ребенка. У нас в Салаватской Епархии у Владыки
Николая есть центр, куда в кризисной ситуации обращаются женщины. Мы их там
помещаем и до родов, и после родов, и помогаем им там в таком случае.Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский
Фильм завершается
рассказами матерей о том, что все сомнения, сложности и недопонимания
закончились в тот момент, когда они впервые взяли на руки своего малыша. Это
чудо, которое можно неосознанно потерять и больше не обрести.