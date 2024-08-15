В Уфе представили фильм о защите жизни детей до рождения

Первый полнометражный художественно-документальный фильм о защите жизни детей до рождения представили в уфимском кинотеатре «Родина». Башкортостан стал одним из регионов России, в котором прошел показ фильма «Мамино письмо». Он основан на реальных событиях и повествует о сложных жизненных обстоятельствах, с которыми сталкиваются женщины.

«Мне много лет, но я не сумела стать мамой... к великому сожалению. И это, я считаю, преступление перед будущим», – такие строчки оставляют женщины друг другу в рамках акции #ПисьмоБудущейМаме. Долгожданную и важную фразу «вы беременны» мечтает услышать почти каждая. Однако по многим причинам этого не происходит.

Я пишу, что, возможно, будущая мама немного напугана, может быть, она нуждается в поддержке. Но очень хочу пожелать ей, чтобы она знала, что ребенок – это счастье, это радость, и что даже если есть какие-то трудности, но несмотря ни на что, она уже наверняка бесконечно сильно любит своего ребенка. Ирина Абсаттарова

Мысли о будущем, ранняя или, наоборот, поздняя беременность, финансовое положение и восходящая карьера – то, на что опирается будущая мама, принимая решение вынашивать ребенка. Проблему выбора осветил в своем фильме Борис Корчевников.

Художественный фильм минует голову, попадает прямо в сердце – там совсем другие инструменты. Мы соединили художественный и документальный. В итоге здесь есть огромная игровая часть, а есть документальные истории подлинных героев, женщин и мужчин, которые это совершили и потом не знали, чем заштопать эту черную дыру в своем сердце. Я встречал десятки, если не сотни лично в своей жизни. Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», российский телеведущий и продюсер

В закрытом показе приняли участие представители сферы здравоохранения, духовенства, спортивной отрасли, правительства и общественных движений. Как в самом фильме, так и на мероприятии врачи придерживаются единого мнения: необходимо сдать анализы и посетить психолога, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, как прерывание беременности.

В ситуации так называемого «репродуктивного выбора», когда женщина беременна и она колеблется, то ли вынашивать, то ли прерывать беременность, конечно, мы как специалисты, рекомендуем сохранить беременность. Потому что даже один выполненный аборт может, к сожалению, обернуться такими последствиями как бесплодие. Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача Республиканского клинического перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог

«Мамино письмо» рассказывает о сложном выборе, перед которым стоят мать и дочь. Если одна из будущих мам задумывается о проблемах, связанных с поздним возрастом для родов, то другая – о том, что жизнь только начинается.

Исходя из своего опыта, конечно, рождение детей мне дополнительный плюс к карьере дало, и я исхожу из того, что рождение ребенка раскрывает женщину. Сам факт очень ценный и важный в жизни женщины, здесь, конечно, женщина с полной серьезностью должна в этот момент все продумать и принимать решение. Тамара Тансыккужина, российская шашистка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по международным шашкам

В фильме в основном поднимаются вопросы морали и религии. Гостями показа стали священнослужители – церковь придерживается единого мнения на тему абортов.

Церковь всегда призывает сохранить ребенка. У нас в Салаватской Епархии у Владыки Николая есть центр, куда в кризисной ситуации обращаются женщины. Мы их там помещаем и до родов, и после родов, и помогаем им там в таком случае. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский