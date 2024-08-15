Мужчина дошел из Москвы до Уфы пешком

Из Москвы в Дели — такой путь держит путешественник Антон Гаркуша. Идея ходить пешком возникла в ковидные времена. Мужчина долго тренировался, ходя в походы по Москве и области. В мае он стартовал в свой первый серьёзный поход. До Уфы шёл порядка 70 дней и уже успел увидеть самые популярные достопримечательности.

Мужчина рассказывает, что, добираясь до башкирской столицы, встречал водителей, которые предлагали подвезти. Но Антон отказывал. Надолго оставаться в городах он не намерен. В планах — пройти пешком через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. Поэтому до Дели путешественник планирует добраться лишь к февралю или марту следующего года. После посещения Индии он хочет рискнуть и доплыть на лодке от Москвы-реки до океана.