В Башкирии открылась выставка уникального оружия

В Уфе открылась выставка, из экспонатов которой можно стрелять. В столице Башкортостана представили оружейные миниатюры из Тулы. Это точные копии оригиналов, стреляют настоящими патронами.
Неловкое вздрагивание скорее не от отдачи, а от неожиданности. Несмотря на небольшие размеры легендарного ППШа, игрушкой этот экземпляр не назовешь. Модель имеет 95-процентное сходство с оригиналом. Все изделия проходят сертификацию, и каждому присваивается номер, как у настоящего оружия. Здесь легко узнать в миниатюрах и русскую линейную винтовку Мосина, и уменьшенную в 20 раз гаубицу. Все экспонаты родом из оружейной столицы страны.
Первые миниатюры создавались на коленках. Без схем и чертежей. Всё на мастерстве тульских оружейников. Работа настолько ювелирная, что поставить на поток производство невозможно. Всё делается вручную. В том числе и патроны. В которых, кстати, настоящий порох.
Сейчас организаторы выставки занимаются постройкой музея миниатюрных орудий в Туле. При котором будет действовать школа оружейного мастерства. Где молодое поколение сможет получить знания и навыки создания орудий прошлых времен. В Уфе же временным домом для экспозиции стал музей полярников имени Альбанова.
На выставке представлено более 70 моделей оружейной миниатюры и лучшие образцы клинковых изделий. Автоматы, винтовки, пистолеты, револьверы, гаубицы и пушки. Многие экспонаты представлены широкой публике впервые.