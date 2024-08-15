В Башкирии открылась выставка уникального оружия

В Уфе открылась выставка, из экспонатов которой можно стрелять. В столице Башкортостана представили оружейные миниатюры из Тулы. Это точные копии оригиналов, стреляют настоящими патронами.

Неловкое вздрагивание скорее не от отдачи, а от неожиданности. Несмотря на небольшие размеры легендарного ППШа, игрушкой этот экземпляр не назовешь. Модель имеет 95-процентное сходство с оригиналом. Все изделия проходят сертификацию, и каждому присваивается номер, как у настоящего оружия. Здесь легко узнать в миниатюрах и русскую линейную винтовку Мосина, и уменьшенную в 20 раз гаубицу. Все экспонаты родом из оружейной столицы страны.

Мы привезли большую коллекцию миниатюр, разных оружейных изделий, клинковых изделий, топоров, произведенных именно тульскими оружейниками. Наша выставка представляет более 70 моделей миниатюрного оружия разных времен, производства разных стран. Все эти миниатюрные модели действующие, они все стреляют, но не являются оружием. Валерия Шабанова, коммерческий директор ООО «Клинок»

Первые миниатюры создавались на коленках. Без схем и чертежей. Всё на мастерстве тульских оружейников. Работа настолько ювелирная, что поставить на поток производство невозможно. Всё делается вручную. В том числе и патроны. В которых, кстати, настоящий порох.

Сейчас организаторы выставки занимаются постройкой музея миниатюрных орудий в Туле. При котором будет действовать школа оружейного мастерства. Где молодое поколение сможет получить знания и навыки создания орудий прошлых времен. В Уфе же временным домом для экспозиции стал музей полярников имени Альбанова.

Мы очень рады, то есть открытию этой выставки. Мы являемся молодым музеем. Открылись 26 мая 2021 года. За чуть больше, чем три года, в общем-то, активно ведем работу в нашем музее. Очень рады тому, что наладили связи уже с крупными российскими музеями. Янина Свице, старший научный сотрудник музея им. Альбанова