Грибной сезон в Башкирии: куда ехать, что собирать и как не отравиться

Из-за нескончаемых дождей любителям тихой охоты даже и стараться особенно не приходится, чтобы набрать ведёрко. Грибные полянки теперь можно легко обнаружить и под окнами многоквартирных домов в городах. Но можно ли их употреблять в пищу и каким правилам следуют бывалые грибники?

Ну хоть кого-то дождливое лето 2024 года сумело порадовать. Леса заполнены блуждающими людьми с ножами. Но не пугайтесь. Это всего лишь грибники, которые не могут в этом году поверить своему счастью.

К грибной охоте семья Елену начала готовить с шести лет. Так что на сегодняшний день она уже опытный и бывалый грибник. Разоблачит не только поганку, но и скрипицу, шифрующуюся под груздь.

За этим в лес сегодня устремились многие. Благо грибов хватит на всех. Вот только вместе с обилием съедобных хватает и тех, что могут стать последними в вашей жизни.

Разнообразие и обилие грибов удивляет даже в городе. Их можно спокойно найти на газонах, под окнами многоквартирных домов. Эти места особенно облюбовали дубовики. А о скверах и парках уж и говорить нечего.

Светлана Кучерова — кандидат биологических наук, ботаник. Специализируется на изучении грибов. Потому и на рыночных прилавках изобилие. Но и здесь, как и при самостоятельной сборке, стоит соблюдать осторожность. Предпочтение следует отдавать крепким, но небольшим грибам.

И если появляются сомнения, попросить продавца разрезать, чтобы убедиться, что товар не червивый. Но вот проверить место сбора уже не получится. А это имеет большое значение. Даже съедобный гриб, если он собран в городе или возле трассы, может нанести вред. Собирать в этих местах опасно для здоровья.