В реках Башкирии вода продолжает подниматься

Актуальные данные по прохождению в Башкирии летнего паводка сообщает пресс-служба регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, за минувшие сутки максимальный подъем воды зафиксирован на реке Уфе в деревне Яман-Порт Нуримановского района, где уровень поднялся на 66 см и сейчас составляет 309 см.

На реке Уфе в селе Красный Ключ Нуримановского района вода поднялась на 66 см, текущий уровень – 309 см. В Стерлитамаке на реке Ашкадар уровень «подрос» на 30 см и дошел до отметки 404 см.

Мониторинг работы водохранилищ Башкирии продолжается, отметили в ведомстве.