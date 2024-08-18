В Башкирии супруги обгорели во время пожара в погребе

В Башкирии муж и жена едва не сгорели в погребе собственного дома в деревне Кумалак Янаульского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Предварительно установлено, что супруги утепляли стены в погребе с помощью монтажной пены, после чего решили просушить их строительным феном. Это послужило причиной резкой вспышки пламени.

Обоим удалось вылезти из западни. При этом 50-летний мужчина получил ожоги лица, левого плеча и обеих ягодиц, а его 47-летняя жена – обеих кистей и обеих голеней.

Возгорание удалось потушить водой из ведра. Пожарным оставалось лишь пролить место горения, чтобы предотвратить возгорание. Обстоятельства инцидента установит дознаватель МЧС России.