В Башкирии пожилого грибника искали двое суток

Поиски 67-летнего мужчины, который двумя днями ранее ушел за грибами и заблудился, завершены. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, он успел связаться со своей супругой и сообщил ей, что находится в районе Осетровского пруда рядом с Белорецком, но не может найти дорогу домой.