В Башкирии пожилого грибника искали двое суток

Поиски 67-летнего мужчины, который двумя днями ранее ушел за грибами и заблудился, завершены. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, он успел связаться со своей супругой и сообщил ей, что находится в районе Осетровского пруда рядом с Белорецком, но не может найти дорогу домой.
Его родные сразу же обратились за помощью в экстренные службы. На поиски мужчины отправились спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. К счастью, грибника нашли сегодня днем по дороге на Кучанов кордон. Помощь медиков ему не требовалась.
Фото: госкомитет РБ по ЧС