В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Как сообщает пресс-служба республиканской ГАИ, ДТП случилось накануне вечером в Стерлитамаке.

Фото №1 - В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

Предварительно, местный житель на «Mitsubishi Galant» не справился с управлением и врезался во встречный «Renault Logan». В результате аварии от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка «Mitsubishi», другая пассажирка того же возраста доставлена в стационар.

Фото №2 - В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

По факту ДТП проводится проверка, проведут ряд экспертиз.

Фото: ГАИ РБ

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