В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Как сообщает пресс-служба республиканской ГАИ, ДТП случилось накануне вечером в Стерлитамаке.
Предварительно, местный житель на «Mitsubishi Galant» не справился с управлением и врезался во встречный «Renault Logan». В результате аварии от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка «Mitsubishi», другая пассажирка того же возраста доставлена в стационар.
По факту ДТП проводится проверка, проведут ряд экспертиз.
Фото: ГАИ РБ