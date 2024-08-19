В Уфе сотрудники фонда «Защитники Отечества» встретили новорождённую дочку участника СВО

Когда я ее родила, пошел сильный дождь. Не знаю почему, у меня первая мысль была, когда я ее увидела, — только о муже. Я думала только о нем. И она, тем более, так похожа на него. Я вообще не ожидала, что будет столько народу, что будет столько внимания. Для нас это вообще прям не передать словами. Выписка, думали, будет чуть по-другому — вместе с нашим папой. Но так получилось, такая группа поддержки. Я просто благодарна всем.

Елена Сыртланова, вдова Алика Мердиянова