В Уфе сотрудники фонда «Защитники Отечества» встретили новорождённую дочку участника СВО

Из уфимского роддома встретили новорождённую дочку погибшего участника СВО. Алик Мердиянов с позывным «Шустрый» после армии подписал контракт с Минобороны. Два года назад получил осколочные ранения и уволился из рядов ВС, но патриотизм взял верх. Прошлым летом он снова ушел на фронт, но домой живым уже не вернулся. На выписке присутствовали родственники и друзья семьи, а также сотрудники республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».
На руках у мамы розовый конверт, в котором крепко спит малышка. Новорожденную Карину встретили братик, сестренка, бабушки и дедушки, тети и дяди. Однако главный мужчина в жизни каждой девочки — отец — ее увидеть не успел.
В зоне проведения спецоперации боец был помощником гранатомётчика стрелкового отделения. В начале этого года, когда «Шустрый» уезжал на задание, Елена Сыртланова сделала первый скрининг и отправила мужу фотографии будущего ребенка, но пол не сказала — по возвращении планировала сделать сюрприз.
В стороне не остались и сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества», после случившегося помогли семье бойца. Меры поддержки оказывают подопечным по всей республике.
На выходе из роддома члены семьи услышали запись голоса павшего бойца и не скрывали своих эмоций. Алик Мердиянов погиб как герой, и память о нём навсегда останется в сердцах его близких.