В Уфе сотрудники фонда «Защитники Отечества» встретили новорождённую дочку участника СВО

Из уфимского роддома встретили новорождённую дочку погибшего участника СВО. Алик Мердиянов с позывным «Шустрый» после армии подписал контракт с Минобороны. Два года назад получил осколочные ранения и уволился из рядов ВС, но патриотизм взял верх. Прошлым летом он снова ушел на фронт, но домой живым уже не вернулся. На выписке присутствовали родственники и друзья семьи, а также сотрудники республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».

На руках у мамы розовый конверт, в котором крепко спит малышка. Новорожденную Карину встретили братик, сестренка, бабушки и дедушки, тети и дяди. Однако главный мужчина в жизни каждой девочки — отец — ее увидеть не успел.

Он очень хотел, очень хотел именно дочку. Думали, переживали, что не сможет увидеть, не сможет обнять, на руки взять, что встретить не сможет. Очень тяжело, что ребенок будет расти без отца, но мы постараемся, чтобы его память осталась в ней, всегда будем рассказывать, всегда будем показывать. Всё, что в наших силах, сделаем.

Эльвира Бикмеева, сестра Алика Мердиянова

В зоне проведения спецоперации боец был помощником гранатомётчика стрелкового отделения. В начале этого года, когда «Шустрый» уезжал на задание, Елена Сыртланова сделала первый скрининг и отправила мужу фотографии будущего ребенка, но пол не сказала — по возвращении планировала сделать сюрприз.

Фото №1 - В Уфе сотрудники фонда «Защитники Отечества» встретили новорождённую дочку участника СВО

Когда я ее родила, пошел сильный дождь. Не знаю почему, у меня первая мысль была, когда я ее увидела, — только о муже. Я думала только о нем. И она, тем более, так похожа на него. Я вообще не ожидала, что будет столько народу, что будет столько внимания. Для нас это вообще прям не передать словами. Выписка, думали, будет чуть по-другому — вместе с нашим папой. Но так получилось, такая группа поддержки. Я просто благодарна всем.

Елена Сыртланова, вдова Алика Мердиянова

В стороне не остались и сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества», после случившегося помогли семье бойца. Меры поддержки оказывают подопечным по всей республике.

Волна

На выходе из роддома члены семьи услышали запись голоса павшего бойца и не скрывали своих эмоций. Алик Мердиянов погиб как герой, и память о нём навсегда останется в сердцах его близких.

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