В Уфе прошёл форум «Родные-Любимые»

Как выстроить крепкую связь с ребенком и прожить возрастные кризисы? Психологию семейных взаимоотношений обсудили на форуме «Родные-Любимые», который прошел в уфимском конгресс-холле и охватил порядка 150 семей.

В мероприятии приняли участие взрослые и дети от 6 до 17 лет из разных уголков Башкортостана. Пока на образовательных площадках эксперты рассказывали родителям о методах воспитания и способах гармонизации семейных отношений, дети были увлечены творческими мастер-классами и общением со специалистами в концертном зале. Также на форуме работала специальная площадка «родительских собраний» для сбора регионального оргкомитета сообщества «Родные-Любимые».