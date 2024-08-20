В Башкирии подписали распоряжение об отмене противопожарного режима

Он был введен в республике с 27 апреля. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие запрет на разведение костров, сельскохозяйственных палов сухой травы, ограничение посещения гражданами лесов, принятие дополнительных мер, направленных на недопущение лесных и других ландшафтных (природных) пожаров.