Уфимцев просят сообщить об ошибках в вывесках на башкирском языке

В столице Башкирии продолжается подготовка к празднованию 450-летнего юбилея города. В настоящее время власти Уфы решили привести в порядок вывески и остановки общественного транспорта.

Первый заместитель премьер-министра правительства региона Урал Кильсенбаев в своих социальных сетях обратился к уфимцам с просьбой найти вывески на башкирском языке с возможными ошибками.

До 27 августа объявлена неделя правописания вывесок. Сообщайте, если на вывесках или в других местах заметил ошибки. Не забудьте приложить фото и адрес. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра правительства РБ

Оставить свои комментарии и замечания Урал Кильсенбаев предложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».