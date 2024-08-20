Уфимцев просят сообщить об ошибках в вывесках на башкирском языке

В столице Башкирии продолжается подготовка к празднованию 450-летнего юбилея города. В настоящее время власти Уфы решили привести в порядок вывески и остановки общественного транспорта.

Фото №1 - Уфимцев просят сообщить об ошибках в вывесках на башкирском языке

Первый заместитель премьер-министра правительства региона Урал Кильсенбаев в своих социальных сетях обратился к уфимцам с просьбой найти вывески на башкирском языке с возможными ошибками.   

До 27 августа объявлена неделя правописания вывесок. Сообщайте, если на вывесках или в других местах заметил ошибки. Не забудьте приложить фото и адрес. 

Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра правительства РБ

Оставить свои комментарии и замечания Урал Кильсенбаев предложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Урал Кильсенбаев, Vk 

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