Жителям Башкирии напомнят о порядке голосования на выборах

До 28 августа включительно члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход граждан. Они рассказывают жителям, где находится их избирательный участок, уточняют списки желающих проголосовать на дому, информируют о возможностях технологии «Мобильный избиратель». Эта система позволяет гражданину проголосовать на любом удобном для него избирательном участке по месту фактического нахождения во время выборов, а не только по месту регистрации. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо подать заявление в участковую или территориальную избирательные комиссии через МФЦ или портал «Госуслуги».