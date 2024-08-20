Жителям Башкирии напомнят о порядке голосования на выборах

Жителям Башкирии напомнят о порядке голосования на выборах. 6, 7 и 8 сентября состоятся выборы Главы Башкирии, депутата Госсобрания Башкирии по Уфимскому одномандатному округу №54, а также более 200 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

Фото №1 - Жителям Башкирии напомнят о порядке голосования на выборах

До 28 августа включительно члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход граждан. Они рассказывают жителям, где находится их избирательный участок, уточняют списки желающих проголосовать на дому, информируют о возможностях технологии «Мобильный избиратель». Эта система позволяет гражданину проголосовать на любом удобном для него избирательном участке по месту фактического нахождения во время выборов, а не только по месту регистрации. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо подать заявление в участковую или территориальную избирательные комиссии через МФЦ или портал «Госуслуги».

Напомним, что обходчик обязательно предъявит свои документы и не станет интересоваться вашими личными данными.

Сотрудник УИК не станет спрашивать о ваших личных данных, касающихся банковских счетов, паролей от Госуслуг, электронной почты, аккаунтов. Кроме того, каждый обходчик обязан предъявить удостоверение личности с фотографией и печатную продукцию с информацией о выборах.

Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии РБ

Жители республики, которых уже посетили члены избирательных комиссий, оценили качество и удобство такого способа информирования.

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