Жителям Башкирии напомнят о порядке голосования на выборах. 6, 7 и 8 сентября состоятся выборы Главы Башкирии, депутата Госсобрания Башкирии по Уфимскому одномандатному округу №54, а также более 200 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
До 28 августа включительно члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход граждан. Они рассказывают жителям, где находится их избирательный участок, уточняют списки желающих проголосовать на дому, информируют о возможностях технологии «Мобильный избиратель». Эта система позволяет гражданину проголосовать на любом удобном для него избирательном участке по месту фактического нахождения во время выборов, а не только по месту регистрации. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо подать заявление в участковую или территориальную избирательные комиссии через МФЦ или портал «Госуслуги».
Напомним, что обходчик обязательно предъявит свои документы и не станет интересоваться вашими личными данными.
Жители республики, которых уже посетили члены избирательных комиссий, оценили качество и удобство такого способа информирования.