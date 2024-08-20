В Башкирии более тысячи человек спасли свои жизни благодаря пожарным извещателям

С начала 2016 года в Башкирии гражданам выдали более 620 тысяч пожарных извещателей, которые спасли жизни 1141 человека, в том числе 438 детей. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава региона Радий Хабиров.
Он отметил, что наша республика – единственный субъект Федерации, где извещатели получают 15 категорий граждан за счет бюджета. Также Радий Хабиров подчеркнул, что этим летом извещатели с GSM-модулем начали устанавливать в домах, где проживают маломобильные жители, инвалиды по слуху и зрению.
В настоящее время такие приборы устанавливают в Благовещенском, Ишимбайском, Стерлитамакском и Татышлинском районах республики, где проживают 1347 одиноких немобильных граждан, уточнил руководитель региона. И, чтобы установить извещатель с GSM-модулем, необходимо оставить заявку в Центре профилактики пожаров по телефону: 8 (347) 272-00-24 либо направить обращение по электронной почте [email protected].
Фото: Радий Хабиров, ТГ