В Башкирии более тысячи человек спасли свои жизни благодаря пожарным извещателям

Устройство запрограммировано таким образом, что в случае пожара сигнал о нем тут же уходит по нескольким номерам — в экстренные службы, родным и т. д. Это значит, что человека, который не сможет выбраться из дома самостоятельно, можно будет спасти. Такой пример уже есть. Жительница Благовещенска, инвалид первой группы по зрению, забыла, что оставила на плите чайник. Она живет одна, и извещатель с GSM-модулем спас ей жизнь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии