В Башкирии более тысячи человек спасли свои жизни благодаря пожарным извещателям

С начала 2016 года в Башкирии гражданам выдали более 620 тысяч пожарных извещателей, которые спасли жизни 1141 человека, в том числе 438 детей. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава региона Радий Хабиров.  

Фото №1 - В Башкирии более тысячи человек спасли свои жизни благодаря пожарным извещателям

Он отметил, что наша республика – единственный субъект Федерации, где извещатели получают 15 категорий граждан за счет бюджета. Также Радий Хабиров подчеркнул, что этим летом извещатели с GSM-модулем начали устанавливать в домах, где проживают маломобильные жители, инвалиды по слуху и зрению.   

Устройство запрограммировано таким образом, что в случае пожара сигнал о нем тут же уходит по нескольким номерам — в экстренные службы, родным и т. д. Это значит, что человека, который не сможет выбраться из дома самостоятельно, можно будет спасти. Такой пример уже есть. Жительница Благовещенска, инвалид первой группы по зрению, забыла, что оставила на плите чайник. Она живет одна, и извещатель с GSM-модулем спас ей жизнь. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В настоящее время такие приборы устанавливают в Благовещенском, Ишимбайском, Стерлитамакском и Татышлинском районах республики, где проживают 1347 одиноких немобильных граждан, уточнил руководитель региона. И, чтобы установить извещатель с GSM-модулем, необходимо оставить заявку в Центре профилактики пожаров по телефону: 8 (347) 272-00-24 либо направить обращение по электронной почте [email protected].

Фото: Радий Хабиров, ТГ   

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