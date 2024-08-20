В России 75% таксистов не смогут выйти на работу с сентября

Эту информацию телеграм-каналу «Ломовка» прокомментировал зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Как известно, к 1 сентября текущего года таксистам необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. На сегодняшний день такой документ имеют только 25% водителей.
Также эксперт пояснил, каким образом новое требование скажется на пассажирах. Он уверен, что любые нововведения не должны приводить к росту стоимости услуг такси: стоимость поездки уже высока по ряду причин.
Фото: Илья Зотов, ТГ