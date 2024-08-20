В России 75% таксистов не смогут выйти на работу с сентября

Эту информацию телеграм-каналу «Ломовка» прокомментировал зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Как известно, к 1 сентября текущего года таксистам необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. На сегодняшний день такой документ  имеют только 25% водителей.  

Фото №1 - В России 75% таксистов не смогут выйти на работу с сентября

В настоящий момент говорить о том, что 25% имеют разрешение — было бы не совсем верно. До принятия закона о такси в силу, самозанятые не имели возможности работать в такси, они не имели так называемого оформленного статуса «самозанятый». Сейчас самозанятые постепенно переходят в отрасль, получают соответствующие разрешения. Да, сейчас пока не все водители получили разрешение, кто хотел, но говорить о том, что только 25% — это вырвано из контекста. 

Илья Зотов, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России

Также эксперт пояснил, каким образом новое требование скажется на пассажирах. Он уверен, что любые нововведения не должны приводить к росту стоимости услуг такси: стоимость поездки уже высока по ряду причин.   

Государство вводит для повышения безопасности страхование перевозчика перед пассажиром, чего никогда не было за время функционирования современного рынка такси. Была только добровольная страховка от служб заказа такси, а прямая норма в законе отсутствовала. Это в целом позитивно должно сказаться на безопасности граждан. И то, что водители будут обязаны оформлять эту страховку — тоже важно. Потому что раньше были сложности с выплатами, водители пропадали, исчезали, поэтому службы заказа такси тогда пошли на встречу пассажирам и внедрили добровольную страховку. Насколько мне известно, то все добровольные выплаты от служб заказа останутся. Страхование пассажиров необходимо внедрять, откладывать такие нормы не целесообразно.

Илья Зотов, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России

Фото: Илья Зотов, ТГ 

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями