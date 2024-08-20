В России 75% таксистов не смогут выйти на работу с сентября

Государство вводит для повышения безопасности страхование перевозчика перед пассажиром, чего никогда не было за время функционирования современного рынка такси. Была только добровольная страховка от служб заказа такси, а прямая норма в законе отсутствовала. Это в целом позитивно должно сказаться на безопасности граждан. И то, что водители будут обязаны оформлять эту страховку — тоже важно. Потому что раньше были сложности с выплатами, водители пропадали, исчезали, поэтому службы заказа такси тогда пошли на встречу пассажирам и внедрили добровольную страховку. Насколько мне известно, то все добровольные выплаты от служб заказа останутся. Страхование пассажиров необходимо внедрять, откладывать такие нормы не целесообразно.

Илья Зотов, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России