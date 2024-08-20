В Уфе завершают монтаж красного путепровода

В Уфе продолжается декоративное оформление проспекта Салавата Юлаева. Об этом рассказали в мэрии города.

Фото №1 - В Уфе завершают монтаж красного путепровода

Так, на стадии завершения находятся работы в створе улицы 50 лет СССР. Начался монтаж ламелей на улице Кирова («изумрудный» мост). Архитектурно-художественная подсветка включена на улице Мингажева («золотисто-медовый» мост). Створ улицы Заки Валиди будет синим, Октябрьской революции — зелёным, Галле — бирюзовым, Айской — фиолетовым, Революционной — оранжевым.

Цветовое оформление будет не только украшать магистраль, но и служить водителям своеобразным навигатором.

Фото: администрация г. Уфы. 

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