В Уфе завершают монтаж красного путепровода

Так, на стадии завершения находятся работы в створе улицы 50 лет СССР. Начался монтаж ламелей на улице Кирова («изумрудный» мост). Архитектурно-художественная подсветка включена на улице Мингажева («золотисто-медовый» мост). Створ улицы Заки Валиди будет синим, Октябрьской революции — зелёным, Галле — бирюзовым, Айской — фиолетовым, Революционной — оранжевым.