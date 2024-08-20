В Башкирии семьи участников СВО получат соцвыплаты на покупку жилья

В Башкирии 14 семей участников специальной военной операции получат социальную выплату на покупку жилья. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель администрации Главы региона Максим Забелин. Он подчеркнул, что данная мера поддержки наших бойцов и их семей реализуется благодаря финансированию из бюджета республики в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Максим Забелин отметил, что дополнительное финансирование от Башкирии позволяет обеспечить выплатой семьи военнослужащих в первоочередном порядке. В текущем году на эти цели выделено 37 млн рублей. Такая поддержка предусмотрена для жителей сельских территорий. В этой связи программа реализуется Минсельхозом Башкирии.
Добавим, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: telegram-канал руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина