Бойцы башкирского полка выполнили боевую задачу под обстрелом ВСУ

Штурмовая бригада одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан» вела разведку боем, во время которой бойцы обнаружили укрепрайон и опорный пункт противника. Воины сразу же передали координаты ВСУ своему командованию, уже находясь под минометным обстрелом. Но свою боевую задачу наши ребята выполнили до конца, рассказал участник спецоперации из Башкирии с позывным «Журналист».

Штурмовик с позывным «Алга» тоже участвовал в этой боевой миссии. Он вместе со своими товарищами вышел на позиции, когда начался рассвет: утром активность БПЛА противника существенно снижена.

Со слов бойца, штурмовики потеряли тропу и какое-то время бродили по лесу и не предполагали, что где-то рядом есть опорный пункт с нашими военнослужащими. Приняли решение найти их и продвигаться дальше всем вместе.

Изрядно побродив по лесу, примерно к обеду нашли блиндаж. Смотрю — есть движение. Почувствовал запах терпкого кофе. На радостях залетаю в блиндаж. Там трое в гражданском, в тапочках и в шортах. На мое предложение налить кофе что-то пробубнили в ответ. Снимаю шлем, кидаю его на стол, выбегаю на улицу. В это время слышу переговоры моих товарищей. «Сложить оружие отказываются. Они не наши». Блиндаж оказался укропским. Щелчок затвора и стрелкотня. Горячий свинец, обжигает левое предплечье. По нам начинает работать пулемет. Двое из нашей группы скошены огнем. Участник СВО, позывной «Алга»

Наши ребята залегли в болотистой местности. В это время ветер сменил направление и все небо покрылось дымом горящего блиндажа, что позволило спрятаться от беспилотников ВСУ, которые уже роились над местом боестолкновения.

Башкирским штурмовикам удалось уйти от преследующих их дронов и пройти сквозь минометный обстрел. Они добрались до своих позиций и доложили командованию о выполнении боевой задачи.

Добавим, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.