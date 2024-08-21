В Башкирии вырос индекс качества городской среды

В Башкортостане количество городов с благоприятной городской средой увеличилось с 7 до 17. Показатели были озвучены на заседании правительства региона. По результатам оценки индекса качества городской среды в регионах по итогам 2023 года, опубликованным Министерством строительства и ЖКХ России, республика занимает 22-е место в стране.