В Башкирии вырос индекс качества городской среды

В Башкортостане количество городов с благоприятной городской средой увеличилось с 7 до 17. Показатели были озвучены на заседании правительства региона. По результатам оценки индекса качества городской среды в регионах по итогам 2023 года, опубликованным Министерством строительства и ЖКХ России, республика занимает 22-е место в стране.
А Уфа находится на седьмом месте среди крупнейших городов-миллионников. При составлении рейтинга учитывалось, в частности, благоустройство, развитие общественного транспорта, безопасность дорог, цифровизация городского хозяйства, комфортности социально-досуговой инфраструктуры. Весной главой республики была поставлена задача, чтобы все города вошли в статус «с комфортной городской средой».