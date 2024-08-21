Стало известно, почему в Башкирии отменили фестиваль «Айда играть»

Фестиваль рассчитан прежде всего на детей, он располагается в основном на открытой площадке. Перевести все в павильоны весьма сложно. Так что, во-первых, сложности с обустройством площадки, во-вторых, сейчас меняем формат даже торжеств в честь юбилея города, а открытая игровая площадка тем более не соответствует требованиям безопасности.

Амина Шафикова, министр культуры Башкирии