Стало известно, почему в Башкирии отменили фестиваль «Айда играть»

Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть» перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы проекта. Напомним, в этом году мероприятие должно было пройти в Уфе в период с 12 по 15 сентября.
По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, такое решение принято из-за неустойчивой погоды и общей ситуации в стране.
Напомним, впервые фестиваль «Айда играть» состоялся в Уфе в прошлом году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова. Тогда общее количество посетителей превысило 250 тысяч человек.