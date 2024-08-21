Стало известно, почему в Башкирии отменили фестиваль «Айда играть»

Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть» перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы проекта. Напомним, в этом году мероприятие должно было пройти в Уфе в период с 12 по 15 сентября.

Фото №1 - Стало известно, почему в Башкирии отменили фестиваль «Айда играть»

По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, такое решение принято из-за неустойчивой погоды и общей ситуации в стране.

Фестиваль рассчитан прежде всего на детей, он располагается в основном на открытой площадке. Перевести все в павильоны весьма сложно. Так что, во-первых, сложности с обустройством площадки, во-вторых, сейчас меняем формат даже торжеств в честь юбилея города, а открытая игровая площадка тем более не соответствует требованиям безопасности. 

Амина Шафикова, министр культуры Башкирии

Напомним, впервые фестиваль «Айда играть» состоялся в Уфе в прошлом году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова. Тогда общее количество посетителей превысило 250 тысяч человек.  

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