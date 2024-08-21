В Уфе открылась международная фармацевтическая конференция

В Уфе открылась международная GMP-конференция для фармацевтического сообщества. Это ключевое событие в сфере надлежащих практик и обеспечения качества лекарственных средств. В мероприятии очно и онлайн участвуют ведущие международные и российские эксперты фармацевтической отрасли, представители органов государственной власти и руководители фармацевтических производств.