В Уфе открылась международная фармацевтическая конференция

В Уфе открылась международная GMP-конференция для фармацевтического сообщества. Это ключевое событие в сфере надлежащих практик и обеспечения качества лекарственных средств. В мероприятии очно и онлайн участвуют ведущие международные и российские эксперты фармацевтической отрасли, представители органов государственной власти и руководители фармацевтических производств.
В 2024 году исполняется 10 лет функционирования общего рынка лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза. Отдельная сессия в рамках конференции будет посвящена этому вопросу. Участвуют представители России, Кыргызской Республики, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Республики Беларусь, а также Евразийской экономической комиссии.