В Уфе наградили победителей республиканского конкурса «Отцовская доблесть»

Победителей Республиканского конкурса «Отцовская доблесть» наградили в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ мирового уровня. Пятый год проект Общественной палаты Башкортостана помогает отцам поделиться своей историей и получить признание.

В этом году обладателями награды стали общественники, спортсмены, деятели культуры, отцы героев, добровольцы, многодетные отцы и те, кто воспитывают детей с ОВЗ. Заявки на участие подали 319 мужчин по всему региону, только 52 из них прошли отборочный тур. Победителям торжественно вручили общественную награду — нагрудный знак и диплом.