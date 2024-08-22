В Башкирии перевернулся микроавтобус с детьми

Накануне вечером в Белокатайском районе республики перевернулся автобус с детьми в салоне. О этом информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что на автодороге Новобелокатай - Белянка – Перевоз водитель автобуса «Мерседес» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В момент аварии в транспорте находились 17 детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Уточняется, что ребята ехали в Екатеринбург из детского лагеря отдыха, который расположен в Туймазинском районе. Никто не пострадал, детей осмотрели медики скорой помощи, их доставили в ближайшую школу-интернат. Позже за ними отправили резервный автобус.