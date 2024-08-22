На дорогах Уфы вновь проверяют пассажирский транспорт

Сегодня в башкирской столице проходят сплошные проверки пассажирского транспорта, предупреждает уфимская Госавтоинспекция. По данным пресс-службы ведомства, рейды направлены на снижение уровня аварийности и профилактику нарушений ПДД.

Инспекторы будут проверять техническое состояние транспорта, наличие документов, подтверждающих прохождение предрейсовых медицинского и технического осмотров, а также соблюдение режима сна и отдыха водителей. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделят водителям такси.