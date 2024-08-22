Роспотребнадзор рассказал, как избежать заражения ботулизмом

В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, как избежать заражения ботулизмом. Это острое пищевое отравление из-за употребления продуктов, содержащих токсины. Они встречаются в основном в консервах домашнего приготовления из грибов, овощей, фруктов, мяса и птицы, в том числе паштеты, а также соленая, копченая и вяленая рыба, свиное сало.
Поэтому специалисты рекомендуют не нарушать общепринятую технологию приготовления: не уменьшать количество соли, уксуса, не сокращать время тепловой обработки и не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.
Особенно часто ботулизм встречается после употребления грибных консервов. Специалисты их проверяют на пестициды, соли тяжелых металлов и на содержание радиоактивных веществ. Продукты переработки грибов также могут исследоваться по микробиологическим показателям.