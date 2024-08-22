В Башкирии отметили День государственного флага

Сотни человек, некоторые из которых приехали из других районов республики, выстроились в гигантский триколор. В мероприятии приняли участие люди разных возрастов и профессий. Организаторы — команда Спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот» поначалу рассредоточила людей у Конгресс-холла. После чего людям раздали монотонные таблички белого, синего и красного цветов. По центру участники держали тканные полотна.
Ко Дню флага в региональном Министерстве образования приурочили выдачу паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие проходило в торжественной обстановке. На нем собрались ученики разных общеобразовательных заведений столицы.
Документ они получали из рук руководителя ведомства, который не скрывал легкого волнения, поскольку в подобной церемонии участвовал в первый раз. По его словам, выдачу паспортов они специально решили провести в праздничной обстановке, чтобы юные граждане страны запомнили этот момент.