Эксперты предупреждают о новой мошеннической схеме в преддверии Дня знаний

Аферисты начали подделывать сайты, на которых распродают школьную форму. Об этом РИА Новости сообщили в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».
Мошенники заманивают своих жертв фальшивыми сайтами по продаже формы для школьников и других учебных принадлежностей с большими скидками ко Дню знаний. Родители с радостью оплачивают покупки. При этом средства за товар получают злоумышленники.
По большей части ссылки на подобные фейковые ресурсы активно распространяются в мессенджерах и соцсетях. Эксперты рекомендуют внимательнее относиться к подобным предложениям и обдумывать свои действия.