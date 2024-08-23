Эксперты предупреждают о новой мошеннической схеме в преддверии Дня знаний

Аферисты начали подделывать сайты, на которых распродают школьную форму. Об этом РИА Новости сообщили в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

Мошенники заманивают своих жертв фальшивыми сайтами по продаже формы для школьников и других учебных принадлежностей с большими скидками ко Дню знаний. Родители с радостью оплачивают покупки. При этом средства за товар получают злоумышленники.