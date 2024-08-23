В Башкирии из-за гибели урожая после дождей введён режим ЧС

Обильные дожди в республике привели к гибели урожая. В связи с этим было принято решение ввести режим ЧС. Документ подписан Главой Башкирии. Чрезвычайной признали обстановку, сложившуюся в 50 районах и городе Кумертау по причине переувлажнения почвы с 11 июля по 20 августа.
Режим ЧС будет действовать до 11 сентября. Министерству сельского хозяйства совместно с муниципалитетами поручено реализовать план мероприятий по смягчению последствий переувлажнения почвы. Администрациям районов необходимо до 5 сентября направить в Минсельхоз документы, обосновывающие ущерб от гибели сельхозкультур и затраты на их выращивание.
Ранее в аграрном ведомстве сообщали, что предварительная сумма ущерба сельхозпроизводителям в результате переувлажнения почвы составляет 1 млрд рублей. Приблизительная площадь, на которой погиб урожай, – 120 тыс. гектаров.