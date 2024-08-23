В Башкирии из-за гибели урожая после дождей введён режим ЧС

Обильные дожди в республике привели к гибели урожая. В связи с этим было принято решение ввести режим ЧС. Документ подписан Главой Башкирии. Чрезвычайной признали обстановку, сложившуюся в 50 районах и городе Кумертау по причине переувлажнения почвы с 11 июля по 20 августа.