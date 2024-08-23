В Уфе издателя портала «Пруфы.ру» обвиняют в дискредитации российской армии?

Как сообщает информационное агентство «Башинформ», в Уфе на издателя портала «Пруфы.ру» составлен протокол за дискредитацию российской армии.

По данным агентства, об этом информируют сразу несколько телеграм-каналов: отдел полиции №9 составил административный протокол в отношении издателя СМИ «Интернет-издание Пруфы» Рауфы Рахимовой по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Однако интернет-издание SOTA (признано иноагентом) ссылается на свой анонимный источник, который опровергает данную информацию. Для получения достоверной информации информагентство «Башинформ» направило официальные запросы в МВД по Башкирии и объединенную пресс-службу судов.

*31 мая 2024 года минюст признал издание SOTA иноагентом.