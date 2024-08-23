В Башкирии предприятие вдвое увеличило производство спасательных плотов

Нефтекамское предприятие текстильной и лёгкой промышленности в два раза увеличило производство надувных спасательных плотов. Компания, существующая более 50 лет, увеличивает производственную мощность и расширяет экспорт продукции. Её изделия известны не только на территории Башкортостана, но и за её пределами: в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане. В октябре организация планирует открыть новый цех по производству транспортно-безопасных напольных покрытий.

Выходя в открытое плавание, будь готов ко всему. Для обеспечения безопасности людей на воде аварийно-спасательное оборудование должно всегда находиться в рабочем состоянии и быть готово к применению. Так, нефтекамское предприятие на производстве конфекционных изделий провело испытания надувных плотов. Они используются как коллективное средство спасения людей находящихся на воде, которые во время ЧП позволяют продержаться на плаву до 30 суток при любых погодных условиях.

Компания производит искусственную кожу для салонов легковых автомобилей. За время существования предприятия произведено более 870 миллионов квадратных метров материала – это примерно площадь Уфы и Нефтекамска вместе взятых. Ткань под кожаный слой изготавливается в самой организации.

На предприятии лёгкой и текстильной промышленности выпускают автомобильные подголовники для легковушек российского производства. В день рабочие изготавливают порядка 600 штук. Во время санкций сотрудничество с некоторыми компаниями было прервано. Однако это не повлияло на количество заказов.