Уроженец Башкирии хотел взорвать здание прокуратуры в Черкесске

Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики задержали уроженца Башкирии, который в Черкесске пытался взорвать здание прокуратуры. При себе у него было самодельное двухкилограммовое взрывное устройство. Предварительно, 25-летнего парня завербовали украинские спецслужбы.

В Карачаево-Черкесию он приехал в конце июля, а уже 2 августа собрал самодельную взрывчатку и направился к зданию прокуратуры. Но его перехватили сотрудники ФСБ.

В ходе допроса удалось выяснить: представители Украины нашли его в социальных сетях и предложили за определенную сумму подорвать прокуратуру. Он согласился. Заведено уголовное дело, молодого человека заключили под стражу до 2 октября.