Эксперты оценили результаты благоустройства общественных пространств в Башкирии

Благоустройство современного города состоит из двух основных направлений – приведение в порядок жилого фонда и благоустройство общественных территорий. И в том, и в другом направлении очень большую роль играет руководство республики. В сфере жилья у нас действует программа ремонта подъездов, значительные средств регионального бюджета выделяются на замену лифтов. По общественным пространствам республика активно привлекает федеральные средства по нацпроектам и выходит на региональное и муниципальное софинансирование. Хотелось бы особо отметить, что в последнее время проекты благоустройства реализуются в тесном контакте и при участи жителей. Перед началом разработки проектной документации проводятся встречи с неравнодушной общественностью, где собираются пожелания, в ходе работ практикуется постоянный общественный контроль. В комплексе все это позволяет получить отличные результаты в преображении городских пространств.

Рим Булатов, директор некоммерческого центра общественного контроля в сфере ЖКХ Уфы