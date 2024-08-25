Эксперты оценили результаты благоустройства общественных пространств в Башкирии

24 августа Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Ишимбайский район. В рамках выезда Радий Хабиров ознакомился с работами по благоустройству парка им. Матросова. К слову, реконструкция общественного пространства стала победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году была проделана большая работа по обустройству пешеходных дорожек, асфальтирование, установлены перголы, обустроены детская площадка с резиновым покрытием, спортивная площадка с ковровым покрытием, скейт площадка, смонтированы опоры освещения, светильники, видеонаблюдение. Совершенно новый вид приняла главная аллея парка.
Общая сумма финансирования из федерального и республиканского бюджета составила 163 миллиона рублей.
В 2024 году во время 2 этапа благоустройства парка на сумму 18,7 миллиона рублей реконструированы четыре объекта: фонтан «Три чаши», возведена сцена-навес с эстрадой, обустроена событийная площадка с амфитеатром вокруг сцены, уложено покрытие прогулочных дорожек, появились новые МАФы, система видеонаблюдения, проведено озеленение. Даже появилось специальное место для фотосессий.
С данным мнением согласны и другие эксперты.