Эксперты оценили результаты благоустройства общественных пространств в Башкирии

24 августа Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Ишимбайский район. В рамках выезда Радий Хабиров ознакомился с работами по благоустройству парка им. Матросова. К слову, реконструкция общественного пространства стала победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году была проделана большая работа по обустройству пешеходных дорожек, асфальтирование, установлены перголы, обустроены детская площадка с резиновым покрытием, спортивная площадка с ковровым покрытием, скейт площадка, смонтированы опоры освещения, светильники, видеонаблюдение. Совершенно новый вид приняла главная аллея парка.

Общая сумма финансирования из федерального и республиканского бюджета составила 163 миллиона рублей.

В 2024 году во время 2 этапа благоустройства парка на сумму 18,7 миллиона рублей реконструированы четыре объекта: фонтан «Три чаши», возведена сцена-навес с эстрадой, обустроена событийная площадка с амфитеатром вокруг сцены, уложено покрытие прогулочных дорожек, появились новые МАФы, система видеонаблюдения, проведено озеленение. Даже появилось специальное место для фотосессий.

По уровню благоустройства общественных пространств Башкирия входит в тройку регионов-лидеров. По количеству проектов-победителей конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мы делим первые-вторые места с Московской областью. По ремонту дворовых территорий – Башкирия тоже в тройке лидеров, а программа комплексного ремонта подъездов, реализуемая в Башкирии, вообще есть в немногих регионах. Во всем этом значительная роль принадлежит руководству республики. Эта целенаправленная работа властей по благоустройству общественных мест, где каждый из нас бывает ежедневно, безусловно, повышает общее качество жизни. Такой подход обеспечивает настоящее позитивное преображение наших городов и населенных пунктов.

Павел Качкаев, депутат Госдумы от РБ

С данным мнением согласны и другие эксперты.

В республике в последние годы общественные пространства наших городов, райцентров получили новое дыхание. Реновация центральных площадей и парков произошла в практически большинстве населенных пунктов Башкирии. Причем каждый проект уникальный, что создаёт неповторимый облик каждого города или села. В целом это конечно же результат той системной работы Главы республики, которую он обозначал ещё в начале срока своей работы. Теперь мы видим уже результаты. Радий Фаритович приучил наших глав районов и городов работать над этим направлением и эта деятельность идёт сама собой. Все это даёт возможность нашим жителям по новому взглянуть на свой родной город или село и формирует комфортную среду жизни.

Павел Носков, председатель РОО «Ассоциация собственников жилья», председатель Общественного совета при МинЖКХ РБ

Благоустройство современного города состоит из двух основных направлений – приведение в порядок жилого фонда и благоустройство общественных территорий. И в том, и в другом направлении очень большую роль играет руководство республики. В сфере жилья у нас действует программа ремонта подъездов, значительные средств регионального бюджета выделяются на замену лифтов. По общественным пространствам республика активно привлекает федеральные средства по нацпроектам и выходит на региональное и муниципальное софинансирование. Хотелось бы особо отметить, что в последнее время проекты благоустройства реализуются в тесном контакте и при участи жителей. Перед началом разработки проектной документации проводятся встречи с неравнодушной общественностью, где собираются пожелания, в ходе работ практикуется постоянный общественный контроль. В комплексе все это позволяет получить отличные результаты в преображении городских пространств.

Рим Булатов, директор некоммерческого центра общественного контроля в сфере ЖКХ Уфы
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