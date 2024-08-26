Уфимец спалил автомобили своих обидчиков из мести

В Уфе мужчина обвиняется в поджоге легковых автомобилей, информирует пресс-служба прокуратура Башкирии. По данным ведомства, он уничтожил пять машин, еще четыре повредил. Собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Сообщается, что злоумышленник затаил обиду на своих бывших коллег – сотрудников правоохранительных органов, а также на преподавателя ВУЗа и врача одной из уфимских больниц. Желая отомстить им, он нашел их машины, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.