В Уфе открылась выставка, посвященная Минигали Шаймуратову

В экспозиции, приуроченной к 125-летию Героя России и командира башкирских конников, можно через экспонаты проследить жизненный путь начиная с самого детства, узнать о его службе на Родине и за рубежом, приказе о назначении командиром дивизии, боевом пути и последнем бое.