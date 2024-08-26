В Уфе открылась выставка, посвященная Минигали Шаймуратову

В Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии прошла конференция под названием «Честь имею», а также выставка, посвященная генерал-майору Минигали Шаймуратову.
В экспозиции, приуроченной к 125-летию Героя России и командира башкирских конников, можно через экспонаты проследить жизненный путь начиная с самого детства, узнать о его службе на Родине и за рубежом, приказе о назначении командиром дивизии, боевом пути и последнем бое.
Выставку в первый день посетили учащиеся шаймуратовских классов, известные деятели искусств, депутаты Госсобрания, сотрудники правоохранительных органов и земляки генерала.