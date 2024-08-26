В Башкирии федеральные и региональные трассы обеспечены услугами связи

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумкин. По данным операторов сотовой связи региона, сейчас автодороги М-7 и Р-240 обеспечены сотовой связью на 97%. На трасе М-5 уровень покрытия сигналом превышает 70%.

При этом, как отметил глава ведомства, наиболее проблемным остается участок автодороги М-5 от Иглинского района до границы с Челябинской областью. На этом участке сложный рельеф, что препятствует покрытию сигналом сотовой связи из-за отсутствия инфраструктуры. Однако близлежащие населенные пункты сотовой связью обеспечены.

До конца года новые вышки появятся:

- на трассе М-5 от Октябрьского до границы с Челябинской областью;

- на трассе М-7 от Дюртюлей до Уфы;

- на обходе населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново;

- на трассе Р-240 «Уфа – Оренбург».