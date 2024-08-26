В Башкирии на Павловке появилась новая спасательная техника

В селе Павловка Нуримановского района на воду спустили судно на воздушной подушке «Славир 9У». Помимо него, этим летом парк техники поисково-спасательного отряда Госкомитета республики по ЧС пополнился аварийно-спасательной машиной тяжелого класса на базе автомобиля «КамАЗ» и снегоболотоходом «Бурлак». Благодаря новому транспорту количество спасенных жизней значительно увеличилось.

Лишь по команде транспорт спускают на воду. Начальник поисково-спасательного отряда умело управляет новым судном на воздушной подушке. В купальный сезон Артур Тазетдинов на круглосуточном дежурстве, а с появлением «Славира» в другие времена года он сможет еще оперативнее оказывать помощь, несмотря на погодные условия.

Плюсы судна в том, что благодаря высокой маневренности и грузоподъемности более тонны оно может в короткий срок доставить необходимое оборудование и персонал. К слову, за этот купальный сезон отряд уже спас 24 человека.

Осенью прошлого года, накануне прямой линии Главы Башкортостана, рыбак из Нуримановского района оставил комментарий на платформе обратной связи, где попросил Радия Хабирова помочь поисково-спасательному отряду с покупкой новой техники. Судно, машину тяжелого класса и снегоболотоход республика приобрела по программе «Стратегия развития пожарно-спасательных сил на территории Башкортостана до 2030 года».

Также этим летом открылась обновленная двухэтажная модульная конструкция отряда. На верхнем – сотрудники отдыхают и несут дежурство, а на нижнем располагаются теплый и холодный боксы.