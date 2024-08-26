Завод «Полиэф» в Башкирии наращивает производственные мощности

Предприятие способно производить до 4 тонн химического термопластика в час. Гранулы в дальнейшем будут использоваться для изготовления различной тары, строительных материалов. Также на территории компании введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Все эти проекты были рассмотрены и одобрены на «Инвестчасе».

После того, как бутылки помоют и отсортируют по цветам, их дробят на мелкие кусочки — получаются одноцветные пластиковые хлопья. Допускается небольшая разница по цвету, но при этом не должно быть мусора, пыли или металлов. Для их разделения сырье проходит процесс дополнительной очистки.

В Благовещенском заводе с использованием сырья из пластиковой тары изготавливаются гранулы химического вещества полиэтилентерефталата под маркой Vivilen. Из него создают бутылки, синтетические ткани, упаковочные материалы, а также медицинские изделия.

Кроме того, гранулы используются для создания напольных покрытий и игрушек. Они отличаются экологичностью и высоким качеством изготовления. С 2022 года переработано порядка одного миллиарда 700 тыс. пластиковых бутылок. Электричество для питания установок поступает от солнечной электростанции.

Проект «Полиэф» по производству гранул с использованием сырья из пластиковой тары был рассмотрен и одобрен на «Инвестчасе». Как отметил Глава Башкортостана, все было сделано для того, чтобы воплотить проект в реальность, решили коммуникационные и организационные вопросы.