В Башкирии ввели новые требования закона к выгулу собак

Потенциально опасные собаки свободно передвигаться могут только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего – 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку. За нарушение предусмотрены штрафы.