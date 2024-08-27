В Башкирии ввели новые требования закона к выгулу собак

В Башкирии вступили в силу изменения в закон «Об охране общественного порядка в Республике Башкортостан», который в частности регулирует выгул собак.

Фото №1 - В Башкирии ввели новые требования закона к выгулу собак

Так, в общественных местах собаки ростом выше 30 см в холке обязательно должны быть в наморднике или на поводке длиной не более 1 м. Свободный выгул больших собак возможен только в специально отведённых местах. Исключение – собаки-проводники.

Потенциально опасные собаки свободно передвигаться могут только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего – 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку. За нарушение предусмотрены штрафы.

Правила выгула собак устанавливаются ради безопасности – людей и животных. Вся полнота ответственности за собаку лежит на ее владельце. Так что агрессия животного может обернуться для хозяина даже уголовной ответственностью. Штрафы введены для профилактики – они должны побудить людей соблюдать меры предосторожности при выгуле собак в общественных местах.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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