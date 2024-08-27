Старые письма: в России мошенники придумали новую схему

Теперь они представляются гражданам сотрудниками Госархива, получая доступ к цифровым сервисам граждан, пишут федеральные СМИ со ссылкой на данные ВТБ.

Злоумышленники звонят жертве и сообщают, что на ее имя остались старые невостребованные письма, которые необходимо забрать в отделении МФЦ либо на почте.

После этого аферисты предлагают на выбор дату и время для онлайн-записи и просят назвать код из СМС, который пришел на телефон. Так мошенники получают доступ сначала к «Госуслугам», а затем – к приложениям банков.